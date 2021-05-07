На території Печерського парку висаджено понад 700 тисяч квітів 30 різних сортів.

Крім тюльпанів, виставку прикрашають нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі.

Ці квіти тішать відвідувачів парку різномаїттям кольорів, форм та розмірів. Відвідати парк і насолодитися красою та ароматом запашних квітів можна щодня з 10 до 20 години. Точну адресу та вартість квитків можна знайти на сторінках Співочого поля.