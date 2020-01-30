Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
“Дело не в том, что по черным ящикам нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Разные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания”, – подчеркнул Рябошапка, комментируя ситуации вокруг возможности получения Украиной черных ящиков.
“Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка “ящиков” проходила в Украине”, – добавил генпрокурор.
Рябошапка также проинформировал о готовности подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки
“Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и канадских экспертов”, – рассказал он.
Генпрокурор объяснил, что по факту крушения самолета фактически проводятся два расследования: одно – гражданское (в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок), второе – уголовное.
“В целом на основании заключения гражданского расследования потом продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования”, – добавил Рябошапка.
Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в крушении самолета, он заявил о существовании “различных точек зрения”.
“На этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование”, – рассказал Рябошапка.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.