Украинская сторона настаивает, чтобы процесс расшифровки бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ проходил в Украине.

Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

“Дело не в том, что по черным ящикам нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Разные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания”, – подчеркнул Рябошапка, комментируя ситуации вокруг возможности получения Украиной черных ящиков.

“Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка “ящиков” проходила в Украине”, – добавил генпрокурор.

Рябошапка также проинформировал о готовности подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки

“Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и канадских экспертов”, – рассказал он.

Генпрокурор объяснил, что по факту крушения самолета фактически проводятся два расследования: одно – гражданское (в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок), второе – уголовное.

“В целом на основании заключения гражданского расследования потом продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования”, – добавил Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в крушении самолета, он заявил о существовании “различных точек зрения”.

“На этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование”, – рассказал Рябошапка.