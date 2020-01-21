Рябошапка просил посольство США дать ему кадры на конкурсную комиссию в Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просил у посольства США в Украине дать ему кадры на конкурсную комиссию в Офис генпрокурора.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, из письма, которое есть в распоряжении редакции, следует, что посольство США в Украине предоставило Рябошапке, по его просьбе, четыре кандидатуры для кадровой комиссии: Дмитрия Котляра, Михаила Камсиева, Евгения Грушовца и Анну Рожкову.

Однако лишь один из них – Котляр – вошел в комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры.

На данный момент #Буквы пытаются получить комментарий касательно этой информации от Офиса генпрокурора.