Рябошапка просил посольство США дать ему кадры на конкурсную комиссию в Офис генпрокурора

Об этом сообщают #Буквы.
Так, из письма, которое есть в распоряжении редакции, следует, что посольство США в Украине предоставило Рябошапке, по его просьбе, четыре кандидатуры для кадровой комиссии: Дмитрия Котляра, Михаила Камсиева, Евгения Грушовца и Анну Рожкову.
Однако лишь один из них – Котляр – вошел в комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры.
На данный момент #Буквы пытаются получить комментарий касательно этой информации от Офиса генпрокурора.
- В четверг, 2 января, в Украине начал работать Офис Генерального прокурора.