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Рябошапка просил посольство США дать ему кадры на конкурсную комиссию в Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просил у посольства США в Украине дать ему кадры на конкурсную комиссию в Офис генпрокурора.

Вторник, 21 января 2020, 18:51

Об этом сообщают #Буквы.

Так, из письма, которое есть в распоряжении редакции, следует, что посольство США в Украине предоставило Рябошапке, по его просьбе, четыре кандидатуры для кадровой комиссии: Дмитрия Котляра, Михаила Камсиева, Евгения Грушовца и Анну Рожкову.

Однако лишь один из них – Котляр – вошел в комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры.

Фото: #Буквы

На данный момент #Буквы пытаются получить комментарий касательно этой информации от Офиса генпрокурора.

Теги: Рябошапка, посольство США в Украине

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