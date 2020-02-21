Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.
На вопрос о том, кто виноват в том, что расследования преступлений против активистов Майдана не были доведены до конца, Рябошапка заявил, что “может только назвать причины” этого.
В частности, по его словам, не было должной коммуникации между различными силовыми структурами. Также министр отметил, что не было достаточного обеспечения ресурсами, что привело к невыполнению крайне важных для следствия экспертиз.
“Следствию не давали на полную развернуться, не было должной коммуникации со стороны МВД и Службы безопасности. Это тоже правда. Следствие не было обеспечено необходимыми ресурсами. Это проблемы с теми же экспертизами. У нас огромное количество экспертиз до сих пор не проведено, в том числе это баллистика: каким образом люди могли быть убиты, каким образом и откуда происходили выстрелы. А это одни из ключевых экспертиз. То есть практических причин было чрезвычайно много. И сейчас сложно сказать, кто, собственно, виноват в том, что мы до сих пор не получили ответов”, — сказал Рябошапка.
На уточнение о том, ведется ли какое-либо расследование в отношении руководителей силовых ведомств, которые могли проводить “тихий саботаж”, генеральный прокурор ответил, что на данный момент таких производств нет.
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