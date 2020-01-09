Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что новый отдел будет осуществлять надзор по расследованию безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, Офис генпрокурора инициировал создание при Национальной полиции Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования этих уголовных дел.

Напомним, в 2017 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что с 2014 года свыше 10 тыс. украинских военнослужащих погибли не от боевых действий.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сказал, основные причины небоевых потерь – болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя.

“Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки”, – сказал Полторак.