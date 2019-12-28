Руководство Генеральной прокуратуры Украины осуществляло давление на прокуроров в резонансных процессах, требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Соответствующий документ опубликовало издание “Тиждень”.

В частности, в документе отмечается о “договоренностях между Украиной и Россией” относительно запланированного обмена, который касается подозреваемых и осужденных.

“Учитывая сжатые сроки запланированного одновременного освобождения лиц, необходимо рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого, осужденного, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, на личное обязательство”, – говорится в документе.

Такое “поручение” в различных судах прокуроры должны были выполнить до 23 декабря.

Источник издания в ГПУ подтвердил эту информацию. Собеседник отметил, что в свое время группы прокуроров получили такие письма за подписью генпрокурора Руслана Рябошапки.

“Такой документ от Руслана Рябошапки прокуроры действительно получали. Если говорить конкретно – то в этом документе прокурорам ставили требование изменить меры подозреваемым на личное обязательство. Но нужно было предварительно обсудить этот вопрос с судами и участниками процесса”, – пояснил он.