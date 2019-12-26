Об этом он рассказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Благодаря Правительству, зарплаты прокуроров существенно повышены, где-то от 50 % до 70 %, сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабинета Министров, думаю, вскоре будет опубликовано и вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты”, – сказал Рябошапка.

Вместе с тем он отметил, что этот уровень “пока не может быть таким, как у специализированных антикоррупционных институтов”.

“Но это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у других органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ. Кроме того, будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия. По результатам того распределения дел и справедливой оценки соответственно будут применяться премирования и так называемые бонусы”, – пояснил генпрокурор.

Он также добавил, что у прокуроров будут дополнительные гарантии.

“И будут другие дополнительные гарантии, связанные, в том числе и с прохождением карьеры, которая основывается на результатах справедливой оценки работы”, – резюмировал Рябошапка.