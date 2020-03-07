Об этом шла речь эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Комментируя недавнюю отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, Виктор Чумак отметил, что она связана с делом “одного большого банка”.

“Говорили о национализации одного большого банка, да? А вы помните кому принадлежит этот банк? А вы помните какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?”, — заявил Чумак.

Ведущий шоу Савик Шустер перебил Чумака, спросив: “Называйте фамилии, или я это должен делать?”.

Чумак отказался называть фамилию, однако очевидно, что речь идет о “ПриватБанке” и его бывшем владельце Игоре Коломойском.

“Я не могу. Я по этическому поведению прокурора не могу называть фамилии. Вы же все равно знаете. Из-за этического поведения я не могу. Потому что когда я говорю это, как должностное лицо, то я действую неправильно с точки зрения прокурорской этики. А вы знаете чей это банк. И вот ситуация такая, что 16 числа этого месяца у нас состоится опять таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его владельцу бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить”, — резюмировал Чумак.

<noscript><iframe title="“Нас викинули із прокуратури через справу ПриватБанку”, - Віктор Чумак" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/V5B2JSEgU78?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Напомним, Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке. Глава ГПУ ушел в отставку. Без голосов “Оппозиционной платформы — За життя”, депутатских групп “За майбутнє” и “Довіра”, а также внефракционных депутатов голосование за отставку Рябошапки было бы провалено.