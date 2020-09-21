Ряд районов Киева из-за пожара на свалке в Дарницком районе и тления торфяников окутал дым.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.

“По состоянию на 8:00 21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому, что пожар частично перекинулся на торфяники”, – говорится в сообщении.

Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что делать в случаях задымленности. В частности, следует:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром.

при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять.

включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Фото: ГСЧС

Фото: facebook.com/darnica.live1