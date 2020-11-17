Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде пополнилась новым народным депутатом: присягу сегодня принес Анатолий Гунько, избранный на довыборах в ВР в 208 округе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как проинформировали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, сегодня ЦИК зарегистрировала Гунько в качестве народного депутата.

Стоит отметить, что в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области с Гунько за место в Парламенте соревновался лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В итоге за Гунько, который баллотировался от “Слуги народа”, проголосовали 34,1% избирателей, а за Ляшко – 31,78%.

На сайте ЦИК указано, что Гунько проживает в городе Бровары Киевской области, является директором ООО “Гильдия права”.

Сегодня в зале заседаний ВР он принес присягу нардепа. Сразу после этого поступило заявление о вхождении его в состав фракции “Слуги народа”.

Довыборы в Парламент в 208-м округе проводились в связи с гибелью народного депутата от этого округа Валерия Давыденко, который в мае был обнаружен застреленным в его киевском офисе.

Также сегодня Рада лишила депутатского мандата нардепа от “Слуги народа” Зиновия Андрийовича в связи с его избранием на пост мэра города Надворная Ивано-Франковской области. Такое решение поддержали 306 депутатов.

Андрийович баллотировался в мэры на местных выборах от партии “Слуга народа” и получил 62,24% голосов избирателей. После этого он написал заявление о сложении депутатских полномочий.