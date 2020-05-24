Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
“По предварительным данным, 23 мая в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет”, – сказано в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Осмотр осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса генерального прокурора.
Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств трагического инцидента.
В пресс-службе подтвердили, что по факту гибели нардепа было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
“Досудебное расследование будут осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева”, – уточнили в пресс-службе.
Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах в 2014 году прошел в Парламент по одномандатному избирательному округу №208 от Всеукраинского аграрного объединения “Заступ”.
В 2019 году он был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). Был членом депутатской группы “Довира”.
Входил в состав комитета ВР по вопросам экономического развития.
- Ранее сегодня стало известно, что в Киеве обнаружен застреленным народный депутат Украины Валерий Давиденко (группа “Довира”).