Рядом с телом погибшего в Киеве народного депутата Валерия Давиденко (группа "Довира") был найден пистолет.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

“По предварительным данным, 23 мая в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет”, – сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Осмотр осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса генерального прокурора.

Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств трагического инцидента.

В пресс-службе подтвердили, что по факту гибели нардепа было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

“Досудебное расследование будут осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева”, – уточнили в пресс-службе.

Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах в 2014 году прошел в Парламент по одномандатному избирательному округу №208 от Всеукраинского аграрного объединения “Заступ”.

В 2019 году он был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). Был членом депутатской группы “Довира”.

Входил в состав комитета ВР по вопросам экономического развития.