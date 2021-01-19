В среду, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер и метель.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в Закарпатской области ожидается значительный снег, а в Карпатах порывы ветра до 20 метров в секунду и метели.

Из-за непогоды синоптики объявили первый уровень опасности.

“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог”, – отметили в ГСЧС.

По прогнозам Укргидрометцентра, 20 января, в связи “связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).