Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Завтра в Закарпатской области ожидается значительный снег, а в Карпатах порывы ветра до 20 метров в секунду и метели.
Из-за непогоды синоптики объявили первый уровень опасности.
“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог”, – отметили в ГСЧС.
По прогнозам Укргидрометцентра, 20 января, в связи “связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
- Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5 °С, что выше климатической нормы на 4,4 °С.
- В этом году сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд, который был зафиксирован более чем 100 лет тому назад.