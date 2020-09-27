На месте авиакатастрофы АН-26 в районе города Чугуева в Харьковской области завершены спасательные работы.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

“В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших”, – сообщили в пресс-службе.

Продолжаются следственные действия.

Как известно, самолет АН26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.