Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
“В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших”, – сообщили в пресс-службе.
Продолжаются следственные действия.
Как известно, самолет АН26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.
Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
- Семьи погибших в катастрофе АН-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
- Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.
- 26 сентября стало известно, что экипажу военного самолета АН-26, который потерпел крушение в Харьковской области, дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.