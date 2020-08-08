Об этом сообщает индийская англоязычная газета Hindustan Times со ссылкой на Агентство по расследованию авиационных происшествий.
Отмечается, что найденные цифровой регистратор и диктофон кабины пилотов будут доставлены в Дели для дальнейшего изучения.
Как сообщалось ранее, около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ — Кожикоде, Индия разбился во время приземления. Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, 10 младенцев, 6 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).
- Причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Перед аварией самолет быстро двигался по взлетно-посадочной полосе в дождевых условиях, после чего спустился по склону и раскололся пополам. Расследованием причин аварии будет заниматься Бюро расследования авиакатастроф Индии.
- По меньшей мере 20 человек погибли в результате катастрофы самолета авиакомпании Air India Express в международном аэропорту Карипур на юге Индии.