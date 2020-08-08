На месте крушения самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде спасатели нашли бортовые самописцы.

Об этом сообщает индийская англоязычная газета Hindustan Times со ссылкой на Агентство по расследованию авиационных происшествий.

Отмечается, что найденные цифровой регистратор и диктофон кабины пилотов будут доставлены в Дели для дальнейшего изучения.

Как сообщалось ранее, около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ — Кожикоде, Индия разбился во время приземления. Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, 10 младенцев, 6 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).