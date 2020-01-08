Спасатели нашли черный ящик самолета Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины“, который разбился 8 января в Иране.

Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на информацию иранской государственной телекомпании IRIB.

“Иранские спасатели обнаружили черный ящик украинского авиалайнера, который разбился в среду“, – говорится в сообщении.

Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.

По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.