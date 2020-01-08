Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на информацию иранской государственной телекомпании IRIB.
“Иранские спасатели обнаружили черный ящик украинского авиалайнера, который разбился в среду“, – говорится в сообщении.
Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.