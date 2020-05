Свою речь рэпер произнес на фоне протестов в городе.



В своей речи Майк рассказал, что сам является сыном полицейского и призвал людей сдержать волнения.

“Я сын полицейского в Атланте. И я имею много любви и уважения к офицерам полиции, начиная с первых восьми темнокожих офицеров полиции Атланты. И я вместе с вами наблюдал, как белый полицейский убивает темнокожего. Я знаю — произошедшее разрывает ваше сердце на части”, – сказал рэпер.

Он также заявил, что устал видеть, как умирают темнокожие.

“Я проснулся с желанием увидеть, как этот мир горит дотла, потому что я устал смотреть, как умирают темнокожие. Этот полицейский душил человека в течение девяти минут с таким видом, будто это обыденное дело, и тот умер, как зебра, зажатая в львиной челюсти”, – заявил Майк.

Рэпер призвал жителей воздержаться от разрушения городских зданий.

“Мы не хотим видеть, как сжигают магазины. Мы хотим видеть как вся система, которая создает условия для систематического расизма, сгорает дотла. Мне пришлось приехать сюда с этой речью, чтобы сказать — мы не должны сжигать свой дом из ненависти к врагу. Мы должны укрепить его из любви к порядку”, – подчеркнул он.

The whole country needs to stop right now and listen to Killer Mike. He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express pic.twitter.com/yiBEaicRGT

— ment (@mentnelson) May 30, 2020