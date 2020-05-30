Рэпер Killer Mike со слезами на глазах обратился к людям, которые протестуют из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.

Свою речь рэпер произнес на фоне протестов в городе.



В своей речи Майк рассказал, что сам является сыном полицейского и призвал людей сдержать волнения.

“Я сын полицейского в Атланте. И я имею много любви и уважения к офицерам полиции, начиная с первых восьми темнокожих офицеров полиции Атланты. И я вместе с вами наблюдал, как белый полицейский убивает темнокожего. Я знаю — произошедшее разрывает ваше сердце на части”, – сказал рэпер.

Он также заявил, что устал видеть, как умирают темнокожие.

“Я проснулся с желанием увидеть, как этот мир горит дотла, потому что я устал смотреть, как умирают темнокожие. Этот полицейский душил человека в течение девяти минут с таким видом, будто это обыденное дело, и тот умер, как зебра, зажатая в львиной челюсти”, – заявил Майк.

Рэпер призвал жителей воздержаться от разрушения городских зданий.

“Мы не хотим видеть, как сжигают магазины. Мы хотим видеть как вся система, которая создает условия для систематического расизма, сгорает дотла. Мне пришлось приехать сюда с этой речью, чтобы сказать — мы не должны сжигать свой дом из ненависти к врагу. Мы должны укрепить его из любви к порядку”, – подчеркнул он.

The whole country needs to stop right now and listen to Killer Mike. He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express pic.twitter.com/yiBEaicRGT — ment (@mentnelson) May 30, 2020

Майкл Рендер — американский рэпер, выступающий под сценическим именем Киллер Майк (Killer Mike).

Родился 20 апреля 1975 года. Он дебютировал на треке OutKast “Snappin and Trappin” из альбома Stankonia (2000) и принимал участие в записи их сингла “The Whole World”, награждённого премией “Грэмми”.

Его дебютный альбом Monster вышел в 2003 году. В качестве ведущего сингла с него была выпущена песня “Akshon (Yeah!)”, на которой гостевой вокал записал рэп-дуэт OutKast. Она также вошла в саундтрек к видеоигре Madden NFL (версии 2004 года), и кроме того, специально для игры рэпер сделал ремикс этой песни.

Второй сингл с пластинки “A.D.I.D.A.S.” (сокращение от “All day I dream about sex”) с участием Big Boi и Слипи Брауна занял 60-е место в чарте Billboard Hot 100, и до сих пор это — наивысшее сольное достижение исполнителя в песенном хит-параде США. Диск Monster достиг 10-го места в Billboard 200. Релиз второго альбома Ghetto Extraordinary несколько раз откладывался из-за разногласий между Big Boi и Sony Records.

В середине 2000-х годов Киллер Майк входил в состав рэп-супергруппы Purple Ribbon All-Stars. Последний на сегодняшний день альбом рэпера R.A.P. Music 2012 года был спродюсирован Эл-Пи и высоко оценён музыкальными критиками.

Рендер также снимался в фильмах “20 похорон”, “Моя жизнь в Айдлвайлде” и “Вне закона”.