Об этом на брифинге после заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
“В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Было принято протокольное поручение сделать все возможное для того, чтобы монополии в этом очень важном для национальной безопасности направлении не было “, – заявил Данилов.
Справка. “Зеонбуд” – это украинский цифровой провайдер, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2. Сеть содержит 32 телевизионных программы. Общее количество передатчиков – 664, в 166 населенных пунктах Украины. Потенциальная аудитория провайдера достигает 12 млн зрителей.
Компания несколько раз попадала в громкие скандалы. В частности, в 2015 году стало известно, что “Зеонбудом” владеет оффшорная компания с ограниченной ответственностью “Планбридж лимитед”. Ее связывают с Ринатом Ахметовым, Александром Януковичем и Дмитрием Фирташем. Однако на предприятии это отрицали.
В том же 2015 году группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект №3575 о национализации ООО “Зеонбуд”, однако он нашел нужной поддержки среди народных избранников.
В прошлом году “Зеонбуд” получил лицензию на 10 лет.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Зеленский постановил “ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины”.