В пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрел вопрос информационной безопасности. В частности, во время заседания постановили провести проверку цифрового провайдера «Зеонбуд», который является монополистом более 11 лет.

Об этом на брифинге после заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Было принято протокольное поручение сделать все возможное для того, чтобы монополии в этом очень важном для национальной безопасности направлении не было “, – заявил Данилов.

Справка. “Зеонбуд” – это украинский цифровой провайдер, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2. Сеть содержит 32 телевизионных программы. Общее количество передатчиков – 664, в 166 населенных пунктах Украины. Потенциальная аудитория провайдера достигает 12 млн зрителей.

Компания несколько раз попадала в громкие скандалы. В частности, в 2015 году стало известно, что “Зеонбудом” владеет оффшорная компания с ограниченной ответственностью “Планбридж лимитед”. Ее связывают с Ринатом Ахметовым, Александром Януковичем и Дмитрием Фирташем. Однако на предприятии это отрицали.

В том же 2015 году группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект №3575 о национализации ООО “Зеонбуд”, однако он нашел нужной поддержки среди народных избранников.

В прошлом году “Зеонбуд” получил лицензию на 10 лет.