Рада нацбезпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів підготувати законопроєкт про зміни у процедурі застосування санкцій.

Про це повідомили у пресцентрі РНБО.

Зазначається, що серед розглянутих на засіданні було питання реалізації санкційної політики. Зокрема, очільник уряду Денис Шмигаль доповів щодо стану виконання рішення РНБО від 14 травня 2020 року. Пункт 7 цього рішення передбачав забезпечення Кабміном безумовного виконання підпункту 2 пункту 4 рішення Ради від 2 травня 2018 року.

Останнє своєю чергою передбачало, що урядом впродовж місяця буде подано пропозиції щодо вдосконалення процедури застосування санкцій.

Розглянувши це питання РНБО доручила уряду підготувати законопроєкт про удосконалення санкційного механізму та подати його президенту Володимиру Зеленському. Про терміни не інформують.