Про це повідомили у пресцентрі РНБО.
Зазначається, що серед розглянутих на засіданні було питання реалізації санкційної політики. Зокрема, очільник уряду Денис Шмигаль доповів щодо стану виконання рішення РНБО від 14 травня 2020 року. Пункт 7 цього рішення передбачав забезпечення Кабміном безумовного виконання підпункту 2 пункту 4 рішення Ради від 2 травня 2018 року.
Останнє своєю чергою передбачало, що урядом впродовж місяця буде подано пропозиції щодо вдосконалення процедури застосування санкцій.
Розглянувши це питання РНБО доручила уряду підготувати законопроєкт про удосконалення санкційного механізму та подати його президенту Володимиру Зеленському. Про терміни не інформують.
- Напередодні Зеленський анонсував другий пакет персональних санкцій проти осіб, що можуть бути причетними до контрабанди.
- Зауважимо, що деякі рішення РНБО щодо санкцій критикували через те, що їх запроваджували проти громадян України. Згідно з чинним законодавством, таке можливо тільки у випадку підконтрольності підсанкційної юрособи іноземним юридичним чи фізичним особам, а також у разі доведеності здійснення підсанкційним суб’єктом терористичної діяльності. Детальніше про механізм застосування санкцій #Букви розповідали раніше.