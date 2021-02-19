Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что в 2015 году правительству было дано указание принять меры для сохранения права государства на владение и использование части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих по территории Украины. Этот нефтепродуктопровод в настоящее время находится в собственности иностранных лиц, аффилированных с двумя гражданами Украины.

Кабмин должен был определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за это, и защищать имущественные права государства в судах, поскольку законом установлено, что магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины”. Впрочем, за 5 лет сдвигов в этом направлении не произошло.

19 февраля СНБО поручил правительству вернуть это имущество в государственную собственность.

“К большому сожалению, случилось так, что по неизвестным нам причинам этот продуктопровод оказался в частных руках по сомнительной процедуре. Дано указание, во-первых, законно вернуть украинскому народу, а во-вторых, разобраться, как случилось, что собственность государства оказалась в частных руках”, — сказал Данилов.

Данилов подтвердил, что речь идет о нефтепродуктопроводе “Самара-Западное направление”, часть которого принадлежит ООО “ПрикарпатЗападтранс”. Граждан Украины, связанных с собственниками этого имущества, секретарь СНБО не назвал.

“Это действительно “ПрикарпатЗападтранс”. Относительно аффилиации — об этом должны говорить соответствующие органы”, — сказал он.

Что известно об этом нефтепродуктопроводе?

Трубопровод “Самара-Западное направление” был построен во время СССР и после обретения Украиной независимости должен был перейти в собственность государства.

В то же время дочерняя компания российской “Транснефтепродукт” указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление”, которая проходит по территории Украины, за Украиной. Апелляционный и Высший хозяйственный суд решение подтвердили.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение суда из-за якобы новых обстоятельства дела. В 2017 году тот же суд признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО “ПрикарпатЗападтранс”.

По версии Национального антикоррупционного бюро, решение было принято на основе ложного заключения судебной инженерно-технической экспертизы. В январе 2021 эксперту, составившей вывод, сообщили о подозрении.

“ПрикарпатЗападтранс” была продана россиянами в 2015 году. По состоянию на февраль 2021 конечным бенефициарный владельцем компании является гражданин Германии Анатолий Шефер, которого связывают с окружением Виктора Медведчука.

Среди основателей “ПрикарпатЗападтранс” также указаны швейцарская “Интернешнл Трейдинг партнерст” и “Нефтебитумных завод”.