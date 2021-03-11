Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов напомнил, что в 2008 году правительство должно было предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако законопроект разработан не был и это, словам секретаря, стало “первым кирпичиком, начавшим разрушать систему нашей безопасности”.

Кроме того, это привело к появлению в 2010 году так называемых “харьковских соглашений”. Документ подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа. Данилов отметил, что соглашение ратифицировали уж слишком быстро — уже через 4 дня после их подписания.

Заметим, что это решение было принято в полупустом зале: присутствовали 238 депутатов, из них 236 проголосовали “за”. Согласно информации на сайте парламента, ратификацию поддержали фракция “Партии регионов” (160 голосов “за” от 161 депутата), фракция “Блок Литвина” (20 голосов), фракция Коммунистической партии Украины (27 голосов). Фракция “Блок Юлии Тимошенко” дала 9 голосов, фракция Блока “Наша Украина — Народная Самооборона” — 7. Еще 14 голосов дали нефракционные депутаты.

Обстоятельства этого голосовании и должна исследовать СБУ.

“Есть отдельное поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить [производства] по 111 статье УК по госизмене в отношении этих лиц”, — сказал секретарь СНБО.

Данилов обратил внимание на то, что среди этих 236 человек есть немало таких, которые и сегодня активно участвуют в украинской политике. Отдельно он отметил участие в голосовании тогдашнего спикера парламента Владимира Литвина, который теперь пытается стать ректором киевского вуза.

“Все депутаты, которые были тогда, голосовали “за”, не голосовали “за”, они будут обязательно… Служба безопасности будет выяснять, по каким причинам, с какой мотивацией, как это все происходило. […] Там есть действующие нардепы, действующие олигархи, как вы их называете”, — добавил Данилов.