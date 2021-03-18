Об этом заявили медицинские эксперты во время совещания по вопросам оказания медпомощи пациентам с COVID-19, сообщает пресс-служба СНБО.
“Особое внимание участники совещания уделили вопросу актуализации подходов к лечению больных коронавирусной болезнью с учетом мирового опыта и с учетом подтверждения циркуляции в Украине мутировавших штаммов коронавируса, которые происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Большой Великобритании и Австралии”, – говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась – увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменения характера осложнений.
В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии.
“Сейчас весь мир находится в процессе поиска эффективных препаратов, и мы тоже должны двигаться в этом направлении”, – отметил заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.
Он отметил, что в Аппарате СНБО Украины проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран, и с учетом практического опыта отечественных ученых будут подготовлены предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.
- Украинцы на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 стали в 5-6 раз больше потреблять антибиотики некоторых групп.