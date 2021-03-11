Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о продлении санкционных ограничений для двух российских банков.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года”, — сказал Данилов.

Как известно, в марте 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции СНБО по всем пяти структурам российских госбанков, работающим в Украине, сроком два года. Это “Сбербанк”, “ВТБ”, “БМ Банк”, “Проминвестбанк” и “VS Bank”.

Действие санкции в отношении каких из этих 5 банков продолжила СНБО пока неизвестно.