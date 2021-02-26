Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел будут отчитаться о состоянии расследования резонансных преступлений, связанных с государственной изменой, дезертирством, террористической деятельностью и нарушением присяги.

Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Мы приняли решение, что через 2 недели будет на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса генпрокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел по тем делам, которые являются резонансными”, — проинформировал секретарь СНБО.

По его словам, соответствующее поручение дал президент.

“Такое поручение дано всем, чтобы на заседании Совета нацбезопасности отчитались, как это все (расследование и судебные разбирательства — ред.) происходит”, — добавил Данилов.

Заметим, секретарь СНБО не вспоминал об отдельных делах, отчет о которых СНБО планирует заслушать.