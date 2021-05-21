Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Рішення про запровадження цих санкцій РНБО ухвалила тиждень тому, 14 травня. Повідомляючи про відповідне рішення президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. Також до переліку потрапили окупанти, ватажки “Л/ДНР” та пов’язані з ними вебресурси.

Цим же пакетом санкцій передбачено запровадження обмежувальних заходів щодо 138 юридичних осіб, зокрема, в Росії та Криму.

В списку опинилися чимало медіа. Зокрема:

Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації “ЗІРКА”

“Телерадіокомпанія Петербург”

“Телерадіокомпанія “Крим”

“Телерадіокомпанія ІТВ”

“Телерадіокомпанія “Ялта”

“Телекомпанія НТВ”

Крім цього, санкції застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю “Яндекс”. Провайдери матимуть продовжити обмеження доступу до широкого кола вебресурсів, пов’язаних з компанією. Торік Україна подовжила санкції щодо “Яндексу”, але лише на 1 рік. Цього разу обмеження триватиме 3 роки.