Американская компания, предоставляющая финансовые услуги, Robinhood Markets с пятницы, 29 января, разрешит возобновить покупки по заблокированным позициям, таким как GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia , "в ограниченном объеме".

Об этом пишет The Verge.

“Начиная с завтрашнего дня мы планируем разрешить ограниченную покупку этих ценных бумаг. Мы продолжим следить за ситуацией и при необходимости можем внести коррективы”, – говорится в заявлении компании.

При этом не уточняется, насколько ограниченными будут покупки для GameStop и других ограниченных акций.

В четверг утром Robinhood ограничила покупки GameStop и других акций, которые были доведены до необычно высоких цен в результате скоординированной деятельности. Решение ограничить покупки вызвало значительную негативную реакцию, и несколько комитетов Конгресса уже пообещали провести расследование после этого действия.

Решение ограничить покупку акций вышло далеко за рамки Robinhood, когда E-Trade, Interactive Brokers, Apex Holdings и другие поставщики тоже отказались регистрировать заказы на акции.

В своем заявлении Robinhood подчеркнула, что решение о прекращении покупок было принято из-за внутреннего риска для компании, а не в ответ на внешнее давление со стороны других финансовых субъектов.