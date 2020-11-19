Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствование законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ согласовала максимальную закрытость работы для достижения результата.

Об этом сообщили в пресс-службе “Голоса” со ссылкой на слова нардепа Ярослава Юрчишина, сообщают #Буквы.

По словам парламентария, первое заседание рабочей группы было посвящено организационным вопросам, следующее состоится 20 ноября в 9:00.

“Только что завершилось заседание рабочей группы по восстановлению антикоррупционного законодательства и реагирования на решения Конституционного суда. Оно было посвящено организационным вопросам. Первое – согласились работать максимально оперативно и в сжатые сроки, поэтому следующее заседание состоится завтра в 9 утра”, – отметил Юрчишин.

Заседание рабочей группы будет проходить в закрытом режиме.

“На заседание будут приглашены только эксперты по соответствующим вопросам – это деятельность Конституционного суда или уголовного законодательства для обновления или прописания в новой редакции статьи, отмененной КСУ относительно лжи в декларациях, и соответственно деятельности НАПК в сфере проверки деклараций, в том числе и деклараций судей” , – сказал нардеп.

Ранее Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

2 ноября Зеленский записал аудиообращение во фракцию “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за освобождение судей.