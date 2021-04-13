Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

У ролику блогер показав процес дресирування робота-пса.

Виявилося, що за допомогою спеціального коду і декількох трубочок, Spot може ідентифікувати стакан на підлозі, розташуватися над ним і випустити струю пива в ємність.

Однак, як зазначив Рівз, точність попадання струї поки невелика, і над нею ще треба попрацювати.

Додамо, що в минулому році Boston Dynamics відкрила продажу Spot для всіх бажаючих. Вартість моделі — $74,5 тисячі.