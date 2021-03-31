Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что работа избирательной комиссии на 87-м округе на Прикарпатье, где за мандат борются Василий Вирастюк и Руслан Кошулинский, заблокирована вторые сутки.

Об этом он сообщил на заседании ЦИК в среду.

“Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в частности, из-за отсутствия кворума”, – сказал Диденко.

Он добавил, что ситуация находится на контроле и ЦИК пытается ее решить. В частности, и из-за замены членов ОИК, которые игнорируют ее заседания. В 11 часов 31 марта комиссия второй раз получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его.

Диденко также отметил, что ситуация в округе не простая. По его словам, 33 участковые избирательные комиссии вообще не сдали первичные протоколы о подсчете голосов, а еще 7 УИК обязаны предоставить уточненные протоколы.

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.