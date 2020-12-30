Роботы, созданные американской инженерной компанией Boston Dynamics, в преддверии Нового года исполнили зажигательный танец под песню "Do You Love Me".

Об этом сообщает издание The Verge.

Видео с танцами роботов опубликовано на YouTube-канале Boston Dynamics.

“Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым”, – сказано в подписи к видео.

В ролике совместный танец исполнили роботы трех разных видов.

Сначала в пляс пустились два человекоподобных робота Atlas, а вскоре к ним присоединился робопес Spot.

Под конец в ролике появился робот на колесах Handle.

Роботы станцевали под хит 1962 года “Do You Love Me” группы The Contours, который может быть знаком по фильму “Грязные танцы” с Патриком Суэйзи.

Стоит отметить, что роботы Boston Dynamics и ранее показывали танцевальные движения, но до сих пор они никогда не делали этого вместе.

Компания Boston Dynamics была основана в 1992 году сотрудником Массачусетского технологического института Марком Рэйбертом. Компания является разработчиком роботов, наиболее известные из которых: четвероногий робот-собака Spot и двуногий робот-гуманоид Atlas, предназначенный для передвижения по пересеченной местности.

В начале декабря стало известно, что контрольный пакет акций Boston Dynamics покупает южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor. Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.