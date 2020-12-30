Об этом сообщает издание The Verge.
Видео с танцами роботов опубликовано на YouTube-канале Boston Dynamics.
“Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым”, – сказано в подписи к видео.
В ролике совместный танец исполнили роботы трех разных видов.
Сначала в пляс пустились два человекоподобных робота Atlas, а вскоре к ним присоединился робопес Spot.
Под конец в ролике появился робот на колесах Handle.
Роботы станцевали под хит 1962 года “Do You Love Me” группы The Contours, который может быть знаком по фильму “Грязные танцы” с Патриком Суэйзи.
Стоит отметить, что роботы Boston Dynamics и ранее показывали танцевальные движения, но до сих пор они никогда не делали этого вместе.
Компания Boston Dynamics была основана в 1992 году сотрудником Массачусетского технологического института Марком Рэйбертом. Компания является разработчиком роботов, наиболее известные из которых: четвероногий робот-собака Spot и двуногий робот-гуманоид Atlas, предназначенный для передвижения по пересеченной местности.
В начале декабря стало известно, что контрольный пакет акций Boston Dynamics покупает южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor. Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.
- В июне этого года американская компания Boston Dynamics объявила о старте продаж роботов-собак Spot. Стоимость модели — $74,5 тысячи.
- В октябре робота-собаку Spot впервые испытали в Чернобыльской зоне отчуждения.