Об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
По его словам, самыми опасными для пассажиров являются маршрутные такси и обычные такси. Их работу ограничат в первую очередь.
При этом существует вероятность того, что метро будет продолжать свою работу. Дело в том, что метрополитен следит за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Также в метро установлена эффективная система вентиляции, которая препятствует заражению пассажиров.
“При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро рассматривать в последнюю очередь”, – сказал Рубан.
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