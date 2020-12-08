В случае внедрения жесткого карантина в Украине постепенно будут ограничивать функционирование общественного транспорта.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, самыми опасными для пассажиров являются маршрутные такси и обычные такси. Их работу ограничат в первую очередь.

При этом существует вероятность того, что метро будет продолжать свою работу. Дело в том, что метрополитен следит за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Также в метро установлена эффективная система вентиляции, которая препятствует заражению пассажиров.

“При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро рассматривать в последнюю очередь”, – сказал Рубан.