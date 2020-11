Трансляция проходила на YouTube-канале компании.

На этот раз ракета совершила посадку в море. В компании уже анонсировали испытания полноценной схемы, при которой ракета с помощью парашютов снижает скорость. Поэтому ее сможет подхватить вертолет в полете.

Уже через несколько часов после посадки глава компании Питер Бек опубликовал фото первой ступени в воде. На ракете не видно каких-либо серьезных повреждений.

Electron – это легкая двухступенчатая ракета для запусков небольших спутников. Она может выводить на низкую околоземную орбиту нагрузку массой до 300 килограммов. Характеристик этой ракеты хватает для доставки небольшого груза до Луны.

В 2019 году Rocket Lab объявила о создании многоразовой ракеты первой ступени Electron. В ней будет использоваться не реактивная посадка, как в SpaceX, а парашюты. После отделения от второй ступени, пролета верхних слоев атмосферы и снижения скорости до двух Махов выстреливает тормозной парашют, а после снижения до нескольких километров раскрывается основной парашют, который снижает скорость ступени к безопасной для посадки. Компания уже успешно проверила концепцию посадки с помощью сброса макета ступени с вертолета и его задержания, а теперь приступила к испытаниям во время реальных пусков.

После запуска утром 20 ноября первая ступень успешно отделилась от второй, а затем успешно выпустила оба парашюты и села в воду недалеко от Новой Зеландии. После этого специалисты подошли к ступени на служебном судне и начали готовиться ее к загрузке на борт.

При снижении первой ступени Rocket Lab показывала данные с ее камеры до входа в атмосферу, а затем оставила только трансляцию полета второй ступени. Затем глава компании Питер Бек опубликовал в Twitter фотографию с первой ступени, на которой видно парашют, который раскрылся. Компания не опубликовала фотографии с места посадки, но пообещала выложить их позже.

My new favourite image of 2020. pic.twitter.com/lEIXPyCIkI

— Peter Beck (@Peter_J_Beck) November 20, 2020