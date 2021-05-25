Родичі загиблого афроамериканця Джорджа Флойда зустрілися із законодавцями США та закликали їх ухвалити закон щодо реформи поліції.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Після смерті Флойда в травні минулого року внаслідок неправомірних дій поліціянта Дерека Шовіна, в США гостро стояло питання щодо змін в системі правоохоронних органів країни.

“Ми повинні разом працювати над тим, аби американці більше не жили в страхові”, – сказав брат загиблого Філоніз Флойд.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та законодавці, з якими зустрілися родичі Флойда, пообіцяли забезпечити ухвалення реформи поліції.

“Ми постараємось потішити вашу родину, прийнявши цей закон найближчим часом”, – сказала Пелосі.

Після цього родичі Флойда поїхали до Білого дому на зустріч із президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс.