Об этом сообщает Sky News.

34-летний сын двоюродного брата королевы признал себя виновным в нападении на женщину в замке Глэмис, Ангус, в феврале прошлого года и был приговорен к 10 месяцам лишения свободы.

В феврале 2020 года мужчина ночью вошел в комнату спавшей гостьи и пытался сорвать с нее одежду. При этом он не обращал внимания на ее попытки сопротивляться. В итоге ей удалось вырваться и попросить помощи у находившихся в замке друзей.

В январе этого года Боуз-Лайон извинился за свои действия, заявив, что ему “очень стыдно за то, что причинил такие страдания гостю в своем доме”.

По его словам, в ту ночь он сильно напился и не отдавал себе отчета в том, что делал. Тем не менее мужчина признал, что это не оправдание произошедшему.

“Я не думал, что способен вести себя так, но мне пришлось признать это и взять на себя ответственность”, – сказал он в суде.