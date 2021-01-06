Об этом сообщает пресс-служба “Европейской солидарности”.

“Братья и сестры! В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская”, – обратился к украинцам Порошенко.

Он напомнил, что Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему.

“В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь – великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу. Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях. О всех достойных гражданах, чувствующих ответственность за людей и страну”, – сказал пятый президент.

Кроме того, Порошенко напомнил, что ровно два года назад Православная Церковь Украина получила Томос об автокефалии.

“Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за этот исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви”, – сказал он.

Вместе с Петром Порошенко украинцев поздравили его дети и жена Марина, которая прочла рождественское стихотворение.