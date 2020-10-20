Семьям погибших в катастрофе Ан-26 курсантов выплатили компенсации

Министерство обороны Украины выплатило компенсации семьям всех курсантов, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года №975 и протокольного решения заседания комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм, 19 октября 2020 года областными военными комиссариатами (ТЦК и СП) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины проведена выплата единоразового пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета Ан-26Ш”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата в размере 750-кратного прожиточного минимума (около 1,5 млн грн) проведена путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор.

Сейчас продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по техническому расследованию катастрофы самолета Ан-26Ш. Семьям экипажа выплата будет осуществлена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.