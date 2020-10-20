Семьям погибших в катастрофе Ан-26 курсантов выплатили компенсации

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года №975 и протокольного решения заседания комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм, 19 октября 2020 года областными военными комиссариатами (ТЦК и СП) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины проведена выплата единоразового пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета Ан-26Ш”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата в размере 750-кратного прожиточного минимума (около 1,5 млн грн) проведена путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор.
Сейчас продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по техническому расследованию катастрофы самолета Ан-26Ш. Семьям экипажа выплата будет осуществлена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.
Напомним, самолет АН-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба. Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.