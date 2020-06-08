Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от действий полиции во время задержания, призывает ООН вмешаться в процесс рассмотрения дела о его смерти.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Адвокат семьи Бенджамин Крамп также от лица родственников просит ООН предоставить рекомендации по реализации реформы американской полиции.

Он подчеркнул, что группа людей, которая систематически “лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь”, должна обратиться к ООН с просьбой вмешаться.

Крамп также указал на необходимость проведения независимого вскрытия, которые позволят в будущем устанавливать точные причины смерти граждан в случае действий сотрудника правоохранительных органов. Он добавил, что необходимо и проведение независимых судебных разбирательств.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.

Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру. Протесты продолжаются по сей день.

2 июня в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений. 3 июня стало известно, что в результате протестов погибли 13 человек.

На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в ряде американских городов был введен комендантский час. К 4 июня количество задержанных во время массовых протестов достигло 10 тысяч человек.

Помимо этого, по подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.

5 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.

Президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США с членами антифашистской организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем – обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках. Что это за движение можно прочитать по ссылке.

Также Дональд Трамп угрожал, что в случае, если руководители штатов или городов откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления общественных беспорядков. В Пентагоне это заявление осудили, отметив, что развертывание армии для подавления протестов в США неуместно. Уже 3 июня Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов.

Генерал, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы использовать военных, чтобы подавить массовые протесты, обвинив его в попытке “разделить страну”. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением Мэттиса.

На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах. Уже 7 июня первый сенатор-республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.