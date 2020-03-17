Об этом идет речь в письме Людмилы Пацалюк, матери погибшей женщины, опубликованном местным издании “Перший Буковинський”.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировал второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. В Черновицкой облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным.

“Татьяне было 33 … Без мамы осталось двое детей… Я считаю, что моя дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…”, — написала Людмила.

Женщина рассказала, что у ее дочери была сопутствующая неврологическая патология — опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). По словам матери погибшей, в 2016 году была успешно проведена операция и в последнее время женщина чувствовала себя нормально, пока 7 марта у нее не поднялась температура.

Тогда она обратилась к врачу и ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Однако врачи отправили ее лечиться дома.

“7 марта у Татьяны поднялась температура. Она думала, что это обычное ОРВИ. 2 дня не проходило и они вызвали с Вашковцов врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок — там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль скорой в их селе скоро распадется, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них вытаращились, мол, зачем пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке — все хорошо. Следовательно, на приемном их никуда не направили больше и они поехали домой”, — рассказала мать погибшей.

Людмила также сообщила, что дома состояние Татьяны начало ухудшаться, в связи с чем она решила сменить препарат. Тогда состояние продолжило ухудшаться. Семья снова вызвала скорую и женщину доставили в Черновицкую областную больницу. Там ее направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

В больницу, по словам матери погибшей, у женщины случился приступ, и вечером 16 марта она потеряла сознание. Помощь женщине, как отмечают ее родные, оказана была несвоевременно — спустя несколько часов после приступа.

“Позже у нее начался судорожный приступ — из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикацию организма. Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики и организм резистентность к слабым. В инфекционном отделении состояние ухудшалось. Интоксикация и постоянная Субфебрильная температура вызвали судороги. Женщина потеряла сознание в понедельник около 17.00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и кто знает, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали — в 19.20 Татьяны не стало”, — добавила Людмила.

В случившемся мать погибшей винит врачей. Она сомневается в том, что диагноз ее дочери был поставлен правильно, а также отмечает, что лечение оказывалось некачественно.

“Врачи поставили диагноз — эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен — поэтому не докапывалы растворы, потому игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях”, — отметила Людмила.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.