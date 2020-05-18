Об этом сообщается на сайте парафии Успения пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Страдыч.
Утверждается, что на Страдецкой горе в Яворовском районе Львовской области, которая считается местом мессовых паломничеств, происходит вырубка леса и незаконное строительство дороги.
В греко-католической церкви сообщают, что работы ведутся компанией “Керамбуд”, собственниками которой являются Богдан Козак и Сергей Медведчук – родные братья народных депутатов от фракции “ОПЗЖ”.
По словам священника местной парафии, церковь неоднократно обращалась в контролирующие органы, в следствии чего удалось выяснить, что ведется строительство объездной дороги для обслуживания Великопольского песчаного карьера.
При этом во Львовской областной государственной администрации сообщили, что не давали никаких разрешений для вырубки леса и строительства дороги около Страдецкой горы.
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