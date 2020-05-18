В Украинской греко-католической церкви заявляют, что родственники Виктора Медведчука ведут незаконное строительство дороги во Львовской области.

Об этом сообщается на сайте парафии Успения пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Страдыч.

Утверждается, что на Страдецкой горе в Яворовском районе Львовской области, которая считается местом мессовых паломничеств, происходит вырубка леса и незаконное строительство дороги.

В греко-католической церкви сообщают, что работы ведутся компанией “Керамбуд”, собственниками которой являются Богдан Козак и Сергей Медведчук – родные братья народных депутатов от фракции “ОПЗЖ”.

По словам священника местной парафии, церковь неоднократно обращалась в контролирующие органы, в следствии чего удалось выяснить, что ведется строительство объездной дороги для обслуживания Великопольского песчаного карьера.

При этом во Львовской областной государственной администрации сообщили, что не давали никаких разрешений для вырубки леса и строительства дороги около Страдецкой горы.