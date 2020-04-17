Об этом #Буквам рассказал Игорь Котелянец, председатель объединения семей пленников Кремля, брат “крымского диверсанта” Евгения Панова.

“По вопросу политзаключенных пока, к сожалению, вообще нет коммуникации. Никакой. Последний раз об этом мы говорили в январе-феврале. Нам давали обещания, что до конца марта состоится обмен. И публичные заявления об этом делали. А потом просто перестали отвечать на любые наши вопросы и запросы”, – сказал он.

По словам Котелянца, родственники политзаключенных готовы выходить на акции протеста на Банковую под Офис Президента.

“Несмотря на карантин. Потому что обещаний было много, но их не выполнили”, – подчеркнул он.