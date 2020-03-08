Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

Отмечается, что семьи погибших посетили мемориал памяти жертв у амстердамского аэропорта Схипхол, откуда в 2014 году взлетел “Боинг” MH-17.

“Этот суд — это очень важный этап для нас. Мы ждали его пять с половиной лет. Очень важно, что расскажут свидетели. Я с нетерпением жду показаний этих свидетелей”, – рассказал представляющий группу родственников жертв.

По мнению представляющего, четыре человека, которых обвиняют в авиакатастрофе – это “хорошо для начала”.

Уточняется, что один из четырех подозреваемых по делу россиян проявил желание участвовать в суде, его интересы будут представлять нидерландские адвокаты.

Антон Котте, потерявший в авиакатастрофе своего сына, невестку и внука, заявил, что с нетерпением ждет судебного решения по делу.

“Я сказал 5 лет назад, через неделю после катастрофы, что мы обязаны завершить этот процесс ради тех, кого мы любим. Мы не знаем, что может произойти, мы узнаем об этом только в понедельник в 10 утра, когда приедем в суд, и, вполне возможно, что кто-то из подозреваемых захочет приехать в Нидерланды”, – сказал он.