Уже с 1 апреля 2020 года большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов.

Соответствующее постановление № 1086 в конце 2019 года принял Кабинет Министров Украины.

Так, с 1 апреля 2020 года заработает Программа медицинских гарантий (ПМГ). Она дает старт следующей волне преобразований в сфере здравоохранения. Речь идет о возможности бесплатно (по направлению врача) получить специализированные медицинские услуги.

Их будет оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Для этого медучреждениям нужно будет заключить договор с НСЗУ.

Согласно постановлению Кабмина, бюджетные средства будут направлены на оплату медицинских услуг и лекарственных средств, оплату предоставления которых в полном объеме пациентам гарантирует государство, а именно:

1) медицинских услуг, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи;

2) медицинских услуг, связанных с предоставлением первичной медицинской помощи;

3) медицинских услуг, связанных с предоставлением вторичной (специализированной) медицинской помощи; третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи; медицинских услуг, связанных с медицинской реабилитацией; услуг, связанных с медицинской помощью детям до 16 лет; медицинских услуг, связанных с медицинской помощью в связи с беременностью и родами;

4) возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (реимбурсация).

Таким образом, если пациенту даст направление семейный врач, то государство будет оплачивать такие услуги:

• экстренная помощь; • консультации у специалистов для детей и взрослых (от аллерголога до ортопеда); • стоматологическая помощь (плановая стоматологическая помощь детям до 16 лет, ургентная стоматологическая помощь взрослым и детям); • обследования для раннего выявления онкозаболеваний (маммография, бронхоскопия, гистероскопия, колоноскопия, цистоскопия и прочее); • роды (физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата и так далее); • помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях; • лечение сердечно-сосудистых заболеваний (инсультов, инфарктов).

Лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, медицинская помощь женщинам при родах, а также недоношенным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде, определены приоритетными в сфере здравоохранения в 2020-2022 годах.

Кроме того, каждое медучреждение, соответствующее нормам, может заключить договор с Национальной службой здоровья Украины на предоставление хирургической помощи, предусматривающий проведение хирургических операций взрослым и детям на стационарном этапе по специальностям: гинекология, нейрохирургия, онкогинекология, онкология, ортопедия и травматология, отоларингология, офтальмология, трансплантология, урология, хирургия сердца и магистральных сосудов, челюстно-лицевая хирургия и проч.

Отдельными пакетами медицинской помощи предусмотрены:

– диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей;

– диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей;

– психиатрическая помощь взрослым и детям;

– диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом;

– диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека;

– лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов.

Согласно программе медгарантий в 2020 году, к примеру, будет выплачиваться из бюджета: 8500 грн – за роды, 19500 грн – за лечение одного инсульта, 15800 грн – за лечение инфаркта.

Как ранее отмечали в НСЗУ, эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, поскольку “они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов”.

Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача “первички” или лечащего врача.

Но есть исключения: без направления специализированную медпомощь (в соответствии с показаниями) можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.

“Если заведение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплату по данному договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это. Если же такое происходит, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16 77 Мы изучим случай и при необходимости будем принимать соответствующие меры”, – подчеркнули в Национальной службе здоровья.