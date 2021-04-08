"Рок Булава" - это три составляющие правильного начала лета: веселая компания, качового музыка и теплые вечера у костра.

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О СОБЫТИЕ

Ежегодно на музыкальный фестиваль Рок Булава, который проходит с недавних пор в городе Черкассы, съезжаются уже отданы фаны летнего действа. Своей “фишкой” Рок Булава считает домашнюю атмосферу и демократичность. На территории фестиваля нет никаких вип-зон, оставлять площадку можно многократно в течение трех дней. В 2021 это был бы юбилейный 10 фестиваль, однако в связи с отменой связанной с эпидемической ситуацией, в этом году ожидаем уже в девятый раз!

ДАТА И МЕСТО

Закрепившись в 2019 году на территории Дахновский Сечи в городе Черкассы, в 2021 встреча состоится там же. 18-20 июня 2021 – три безумных дня, когда стоит открыть свое фестивальное лето.

ПРОГРАММА

В течение трех дней гостей ожидает разнообразная программа, поскольку формат фестиваля нет границ – как любителям хип-хопа, так и металла будет чем заняться на локации. Участниками фестиваля станут как известные группы, так и относительно молодые команды, которые еще не вышли на всеукраинский уровень. Обычно за все фестивальные дни проходит около 70 выступлений различных артистов. Параллельно работает две сцены.

Несмотря на отмену Рок Булавы в 2020 году, организаторам удалось на сохранить его главного хедлайнера – группа O.Torvald. А также добавить уже всем любимые группы, которые не один год были на сцене Рок Булавы. Большую количеством участников можно увидеть на официальных страницах фестиваль в социальных сетях и на сайте www.rockbulavafest.com

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны, сверхурочные нагрузки на работе – вредят вашему фестивальном жизни. Поэтому, не медлите и покупайте билеты уже сейчас. Ждем каждого!

В связи с карантинными ограничениями будут выполнены рекомендованные санитарные нормы для соблюдать меры безопасности. Следует поспешить, билетов с каждым днем становится все меньше.

Билеты онлайн:

https://concert.ua/uk/event/rok-bulava

https://kasa.in.ua/ua/cherkasy/festival/rock-bulava-2021