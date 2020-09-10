#Букви ведут трансляцию с места.

Активисты заявили, что это решение Трехсторонней контактной группы — “преступление против государства и сдача национальных интересов”.

“Это после сознательного срыва операции по “вагнеровцам”, после “перемирия” со смертями бойцов и перед встречей советников стран нормандской четверки с участием Ермака. Все это — шаги к уничтожению нашей Независимости. Капитуляцию надо остановить здесь и сейчас”, — говорится в заявлении.

Чтобы выразить свое несогласие с действиями власти, несколько сотен активистов устроили под домом в Конча-Заспе, где проживает Зеленский, акцию протеста, так называемую “РОК-инспекцию”.

В формате открытого микрофона они высказывали свои замечания и требования. Среди них — увольнение Витольда Фокина и Леонида Кравчука из ТКГ и импичмент президента Зеленского.

Кроме того, протестующие считают, что лидер государства совершил государственную измену и должен ответить за это перед законом.

Между выступлениями участники скандировали “Зелю — вон”, “Путин — х***о, Зеля — с**ло” и другие лозунги.

В конце акции протестующие жгли файеры и устроили фейерверк. Забор и асфальт вокруг резиденции были разрисованы множеством “посланий”, адресованных президенту.

После фейерверка и росписи забора к протестующим приехали полицейские.