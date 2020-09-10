#Букви ведут трансляцию с места.
Активисты заявили, что это решение Трехсторонней контактной группы — “преступление против государства и сдача национальных интересов”.
“Это после сознательного срыва операции по “вагнеровцам”, после “перемирия” со смертями бойцов и перед встречей советников стран нормандской четверки с участием Ермака. Все это — шаги к уничтожению нашей Независимости. Капитуляцию надо остановить здесь и сейчас”, — говорится в заявлении.
Чтобы выразить свое несогласие с действиями власти, несколько сотен активистов устроили под домом в Конча-Заспе, где проживает Зеленский, акцию протеста, так называемую “РОК-инспекцию”.
В формате открытого микрофона они высказывали свои замечания и требования. Среди них — увольнение Витольда Фокина и Леонида Кравчука из ТКГ и импичмент президента Зеленского.
Кроме того, протестующие считают, что лидер государства совершил государственную измену и должен ответить за это перед законом.
Между выступлениями участники скандировали “Зелю — вон”, “Путин — х***о, Зеля — с**ло” и другие лозунги.
В конце акции протестующие жгли файеры и устроили фейерверк. Забор и асфальт вокруг резиденции были разрисованы множеством “посланий”, адресованных президенту.
После фейерверка и росписи забора к протестующим приехали полицейские.
О каком инспектировании идет речь?
5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.
Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.
9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что “проявление присутствия боевиков” будет “крайне ограничено”.
- Инспекция должно было начаться в 14 часов, однако было отменено представителями незаконных вооруженных формирований.
- В 14:15 10 сентября российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шуми. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.