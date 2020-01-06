Соответствующая информация размещена на сайте министерства иностранных дел Украины.
Как сообщалось ранее, СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
Также стало известно, у государства, где находится Президент Зеленский с официальным визитом, нет даже дипломатического представительства в Украине. Так на сайте МИД указано, что адрес посольства султаната в Украине — Старомонетний пер, 14 в Москве. По этому адресу расположено посольство Омана в России.
Кроме того, не обозначено и руководящее лицо, занимающееся вопросами Украины — эта графа пуста. Также отсутствует какая-либо информация о двусторонних соглашениях между Украиной и Оманом.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому “не бути в омані” и безотлагательно позвонить премьеру Австралии – страны, которая страдает от разрушительных пожаров.