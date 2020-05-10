Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros в 2020 году может пройти без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Об этом в комментарии агентству AFP сообщил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли.

“Мы не исключаем никаких вариантов. Попытаться отдать предпочтение одному из них сейчас — это была бы попытка все запутать, так как на данный момент нам сильно не хватает информации”, — сказал Джудичелли.

По его словам, проведение соревнований при пустых трибунах позволило бы реализовать часть экономической модели турнира, в том числе права на трансляцию и спонсорство.

На данный момент окончательное решение о проведении турнира еще не принято.

Roland Garros должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень – он пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Турнир Roland Garros входит в четверку турниров серии Большого шлема.