Об этом сообщают #Буквы.
Когда: 22:00 по киевскому времени.
Где: Рим, “Стадио Олимпико”.
Арбитр встречи: Артур Диаш (Португалия).
Где смотреть: в прямой трансляции матч покажет телеканал “Футбол 2”. Также встречу можно будет смотреть на платформах Oll.tv, “Воля TV”, MEGOGO.
Положение в рейтинге УЕФА:
• “Шахтер” – 16-е место;
• “Рома” – 17-е место.
“Шахтер” и “Рома” противостояли друг другу в 3 розыгрышах Лиги чемпионов. Всего состоялось 6 матчей: 4 победы у дончан и 2 у римлян. Разница мячей: 9–8 в пользу “горняков”.
Ориентировочные составы команд
“Шахтер”: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко; Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко, Исмаили, Виктор Корниенко; Сергей Болбат, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Тайсон, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Манор Соломон, Тете; Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник. Из-за травмы колена не сыграет Тарас Степаненко.
“Рома”: Пау Лопес; Манчини, Смоллинг, Кумбула; Карсдорп, Кристанте, Диавара, Спинаццола; Пеллегрини, Мхитарян; Майораль. Не сыграют из-за травм: Джеко, Ибаньес, Верету, Дзаньоло.
Интересные факты
Изюминкой сегодняшнего противостояния является встреча горняков со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой.
За три года работы с “Шахтером” португалец трижды сделал “золотой дубль” и вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18, где они уступили “Роме”.
В 2019 году Фонсека стал главным тренером итальянской “Ромы”. “Шахтер” же сейчас тренирует португалец Луиш Каштру.
Под руководством Каштру состоялось уже 20 еврокубковых матчей, в которых “Шахтер” одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.
Еще одна интересная деталь – Генрих Мхитарян, ранее игравший за “Шахтер”, сегодня выйдет в составе “Ромы” против горняков.
“Шахтер” попал в Лигу Европы после группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, где набрал восемь очков в квартете с “Реалом”, “Боруссией” и “Интером”. При этом украинцы дважды переиграли чемпиона Испании.
В 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” одержал две победы над “Маккаби” из Тель-Авива.
“Рома” стартовала в Лиге Европы-2020/21 с группового этапа, набрала 13 очков и вышла в плей-офф с первого места. В 1/16 финала итальянцы обыграли “Брагу”.
- 25 февраля, состоялся второй матч плей-офф 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021 между командами “Шахтер” (Донецк, Украина) и “Маккаби” (Тель-Авив, Израиль). Он завершился со счетом 1:0 в пользу “Шахтера”.