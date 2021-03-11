В четверг, 11 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы в Риме сойдутся донецкий "Шахтер" и итальянская "Рома".

Об этом сообщают #Буквы.

Когда: 22:00 по киевскому времени.

Где: Рим, “Стадио Олимпико”.

Арбитр встречи: Артур Диаш (Португалия).

Где смотреть: в прямой трансляции матч покажет телеканал “Футбол 2”. Также встречу можно будет смотреть на платформах Oll.tv, “Воля TV”, MEGOGO.

Положение в рейтинге УЕФА:

• “Шахтер” – 16-е место;

• “Рома” – 17-е место.

“Шахтер” и “Рома” противостояли друг другу в 3 розыгрышах Лиги чемпионов. Всего состоялось 6 матчей: 4 победы у дончан и 2 у римлян. Разница мячей: 9–8 в пользу “горняков”.

Ориентировочные составы команд

“Шахтер”: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко; Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко, Исмаили, Виктор Корниенко; Сергей Болбат, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Тайсон, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Манор Соломон, Тете; Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник. Из-за травмы колена не сыграет Тарас Степаненко.

“Рома”: Пау Лопес; Манчини, Смоллинг, Кумбула; Карсдорп, Кристанте, Диавара, Спинаццола; Пеллегрини, Мхитарян; Майораль. Не сыграют из-за травм: Джеко, Ибаньес, Верету, Дзаньоло.

Интересные факты

Изюминкой сегодняшнего противостояния является встреча горняков со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой.

За три года работы с “Шахтером” португалец трижды сделал “золотой дубль” и вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18, где они уступили “Роме”.

В 2019 году Фонсека стал главным тренером итальянской “Ромы”. “Шахтер” же сейчас тренирует португалец Луиш Каштру.

Под руководством Каштру состоялось уже 20 еврокубковых матчей, в которых “Шахтер” одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Еще одна интересная деталь – Генрих Мхитарян, ранее игравший за “Шахтер”, сегодня выйдет в составе “Ромы” против горняков.

“Шахтер” попал в Лигу Европы после группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, где набрал восемь очков в квартете с “Реалом”, “Боруссией” и “Интером”. При этом украинцы дважды переиграли чемпиона Испании.

В 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” одержал две победы над “Маккаби” из Тель-Авива.

“Рома” стартовала в Лиге Европы-2020/21 с группового этапа, набрала 13 очков и вышла в плей-офф с первого места. В 1/16 финала итальянцы обыграли “Брагу”.