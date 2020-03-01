Режиссер Роман Полански получил престижную французскую кинопремию "Сезар". В связи с этим несколько актрис в знак протеста покинули церемонию.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Церемония награждения состоялась вечером 28 февраля в Париже.

Полански был удостоен награды в номинации “Лучший режиссер” за фильм “Офицер и шпион”. Лента повествует о сотруднике французской спецслужбы капитане Альфреде Дрейфусе, который был обвинен в шпионаже в пользу Германии, объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане.

После того, как было объявлено имя Полански в качестве победителя в категории “Лучшая режиссура”, несколько актрис, в том числе Адель Энель, покинули зал в знак протеста. Энель ранее заявляла, что в подростковом возрасте стала жертвой сексуальных домогательств другого режиссера. Она ушла с церемонии со словами “Позор!”.

Также из зала вышла французский кинорежиссер и сценарист Селин Сьямма. В свою очередь актриса Флоренс Форести не вернулась на сцену после победы Полански.

A l’annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman Polanski (“J’accuse”), Adèle Haenel quitte la salle. Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/7xa0CTbU3H — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2020

За стенами концертного зала Плейель, где была организована церемония, также проходил протест.

Сам режиссер и участники съемочной группы фильма “Офицер и шпион” на церемонии не присутствовали.

Стоит отметить, что фильм Полански был номинирован в общей сложности на 12 премий “Сезар”. Лента в итоге получила три награды: за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий и лучший дизайн костюмов.

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Из-за выдвижения фильма Полански на награду в 12 номинациях руководство кинопремии “Сезар” в середине февраля ушло в отставку.

А государственный секретарь Франции по вопросам равенства Марлен Шьяппа отмечала, что считает “невозможным, чтобы зал поднимался и аплодировал фильму человека, который был обвинен в изнасиловании несколько раз”.

Как известно, Роман Полански в 1977 году был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер в Лос-Анджелесе. После ареста и предъявления обвинений он признал себя виновным, но впоследствии бежал в Европу, чтобы избежать наказания. Позже Полански обвинили в насилии еще несколько женщин.