23 июля в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна.

Детали происшествия рассказывают #Буквы.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, Роман Скрипник уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Что известно о террористе:

Его полное имя – Роман Николаевич Скрипник. Он родился 14 февраля 1988 года.

По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка.

СМИ сообщают, что он принимал участие в АТО.

Судимости Скрипника:

2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины – мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы – подписка о невыезде. Штраф 510 грн.

2008 год, ст. 185 ч. 2 УК Украины – кража, ст. 190 ч. 1 УК Украины – мошенничество. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы – подписка о невыезде. Ограничение свободы на два года.

2014 год, ст. 185 ч. 2 УК Украины – кража, ст. 309 ч. 2 УК Украины – производство или хранение наркотиков. Избрана мера пресечения Машевский РО Полтавы – домашний арест. Ограничение свободы на три года.

Как произошел захват заложников

В Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, которого подозревали в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5. За руку он держал сотрудника полиции.

После переговоров Скрипник обменял полицейского на начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. Злоумышленнику по его требованию дали авто, на нем он уехал вместе с заложником.

Введена в действие спецоперация “Гром”.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что злоумышленнику “позволили выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города”.

Синегубов подчеркнул, что автомобиль злоумышленника движется по тем дорогам, где почти нет автомобильного движения. Его сопровождают автомобили полиции.

Требование Романа Скрипника – освобождение от уголовной ответственности по тем преступлениям, в которых его подозревают.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что на такие условия никто не пойдет. И из области злоумышленника никто не планирует выпускать.

В МВД подчеркнули, что на данный момент стратегия действий полиции – только переговоры.

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