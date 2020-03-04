#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Роман Жуковский родился 2 ноября 1978 года в Киеве.

В 2000 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности международная экономика – имеет степень магистра международного инвестиционного менеджмента.

По сообщениям в СМИ, его мать Валентина Жуковская ранее возглавляла банк “Надра”.

Карьера

2000-2001 гг. – аудитор, экономист АКБ “Укрсоцбанк”.

2001-2002 гг. – заместитель управляющего Подольским филиалом Киева АКБ “Укрсоцбанк”.

2002-2003 гг. – управляющий Московским филиалом Киева АКБ “Укрсоцбанк”.

2003-2005 гг. – начальник Московского отделения – заместитель управляющего Киевским городским филиалом АКБ “Укрсоцбанк”.

С 2005 по 2006 года Жуковский возглавил департамент Министерства экономики Украины.

В 2006-2007 гг. занимал должность руководителя службы макроэкономики и финансового сектора главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко).

С мая по декабрь 2007 года руководил главной службой социально-экономического развития – руководитель департамента макроэкономики и финансов Секретариата президента Украины.

В декабре 2007-го стал первым заместителем руководителя главной службы социально-экономического развития Секретариата президента. Потом до апреля 2010 года уже сам возглавил эту службу.

С апреля 2010 по май 2011-го был руководителем управления социально-экономической политики Администрации президента Украины,которую возглавлял Сергей Левочкин – экс-депутат “Партии регионов” и советник Януковича.

С мая 2011-го по август 2012 г перешел на должность главы ГУ по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента Украины.

После завершения службы в Администрации президента о его карьере не известно.

Декларация

В системе деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) его декларация отсутствует.