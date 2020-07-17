Дмитрий Романюк, который в 2004 году бросал яйцо в тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича, занял должность топ-менеджера в "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Дмитрий Романюк возглавил отдел “Укрзализныци” по коммуникациям с государственными органами.

В 2004 году, будучи студентом, Ромнюк бросил в премьер-министра Виктора Януковича куриное яйцо. Видео этого инцидента много лет было мэмом в украинском сегменте интернета.

В 2009 году Дмитрий Романюк закончил Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, а в 2011 – КНЭУ имени Вадима Гетьмана. Он в 2010-2015 годах преподавал в Прикарпатском университете, а после был директором департамента по международному развитию в Ивано-Франковской ОГА. С 2019 года Романюк занимал должность замглавы Ивано-Франковской ОГА.

“Мы усиливаем нашу команду опытным специалистом и надеемся на плодотворное сотрудничество и быстрые результаты”, – сказал исполняющий обязанности главы правления “Укрзализныци” Иван Юрик.