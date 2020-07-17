Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что Дмитрий Романюк возглавил отдел “Укрзализныци” по коммуникациям с государственными органами.
В 2004 году, будучи студентом, Ромнюк бросил в премьер-министра Виктора Януковича куриное яйцо. Видео этого инцидента много лет было мэмом в украинском сегменте интернета.
В 2009 году Дмитрий Романюк закончил Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, а в 2011 – КНЭУ имени Вадима Гетьмана. Он в 2010-2015 годах преподавал в Прикарпатском университете, а после был директором департамента по международному развитию в Ивано-Франковской ОГА. С 2019 года Романюк занимал должность замглавы Ивано-Франковской ОГА.
“Мы усиливаем нашу команду опытным специалистом и надеемся на плодотворное сотрудничество и быстрые результаты”, – сказал исполняющий обязанности главы правления “Укрзализныци” Иван Юрик.
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- #Буквы разбирались, зачем суд дважды арестовал Януковича.
- 26 мая Печерский районный суд заочно под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Это также дает правоохранителям возможность начать процедуру его экстрадиции.